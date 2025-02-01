Как только Дональд Трамп вступил в должность президента США, отечественные сувенирные лавки заполонили матрешки с его портретом.

Как только Дональд Трамп вступил в должность президента США, отечественные сувенирные лавки заполонили матрешки с его портретом. Однако спустя время интерес к этим товарам значительно угас, и теперь ценники на "Трамповскую продукцию" падают. Но что за этим стоит — простаивает ли американский товар на полках или всё дело в том, что теперь никто не знает, как оценивать эту загадочную личность?

В одном из московских магазинов, среди полок с матрешками, на которых изображены Сталин, Путин и даже Хомейни, продавщица достаёт матрёшку с лицом Трампа и его семьи. Стоимость — 5 тысяч рублей. Но, судя по настроению продавца, пора сбавлять цену. «Скидка, пожалуйста — 3500», — предлагают покупателю. Вот так и работает экономика: кому-то повезло купить сувенир с будущим президентом по цене почти вдвое меньше.

Но не все так просто. На более дорогих улицах Москвы, например на Арбате, владельцы бутиков не спешат заказывать сувениры с Трампом. «Посмотрим, как он себя проявит», — говорит один из них. Кажется, рынок только начал думать, что с этим всем делать. И пока единственное, что действительно продаётся, — это сувениры с лидерами прошлого века. На Трампа спрос пока минимален, а вот на Байдена — вообще никакого. По словам продавцов, матрешки с ним никто не покупал, а значит, и заказывать не будет.

Парадокс? Совсем нет. Рынок сувениров — это отражение настроений людей, и если международный лидер не вызывает интереса, товары с его изображением не пользуются спросом. И, судя по всему, Трамп пока не стал таким героем массовой культуры в России, как его предшественники. За исключением одного: Трамп остаётся в тренде на онлайн-барахолках. Тут уже дело не в сувенирах — продаются костюмы, маски и даже книги Трампа. Например, один из самых странных товаров — костюм наездника, где Трамп изображён лошадью, на которой якобы сидит покупатель. За такую экстравагантность готовы отдать 1500 рублей.

Не только сувениры на онлайн-площадках, но и необычные кулинарные изыски с именем президента США тоже пытались обыграть. В одном московском баре появился «трампбургер», который стоил 100 долларов. В качестве начинки — ломти ветчины, имитирующие глаза и рот, а прическа была выполнена из сыра. Стоимость блюда, мягко говоря, вызвала недоумение у москвичей, и «трампбургер» так и не был заказан ни разу.

На фоне этих необычных товаров и странных трендов можно заметить одно: Дональд Трамп, по всей видимости, не стал желанным сувениром для большинства россиян, и даже предложенная скидка на матрешки не может исправить ситуацию. Однако не исключено, что когда ему удастся по-настоящему заявить о себе в качестве президента, интерес к его образу может снова возрасти. А пока его сувениры — это скорее эксцентричная дань моде, чем осознанный выбор покупателя.