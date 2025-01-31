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Discord могут оштрафовать на 6 миллионов рублей за отказ хранить данные россиян
Роскомнадзор выявил нарушение хранения данных россиян до блокировки Discord. Платформу могут оштрафовать на 6 миллионов рублей. Ранее сервис уже штрафовали за запрещенный контент.

Платформе Discord грозит штраф до 6 миллионов рублей за несоблюдение закона о локализации персональных данных. В Роскомнадзоре заявили, что нарушение обнаружили еще до того, как сервис заблокировали в России.

С 8 октября 2024 года доступ к Discord в стране ограничен. Оператор отказался выполнять требования о хранении данных российских пользователей на территории РФ. По закону, компании, не соблюдающие эти правила, могут быть привлечены к административной ответственности.

Discord не впервые сталкивается с санкциями. В 2023 году платформу оштрафовали за размещение запрещенного контента, а в сентябре 2024 года суд наказал компанию за неудаление экстремистских материалов. Несмотря на блокировку, часть пользователей продолжает получать доступ к сервису.

#новости #роскомнадзор #по и приложения
Источник: www1.ru
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