«Рольф» запустил сервис для безопасной покупки автомобилей с пробегом с проверкой всех важных параметров.





В России появился новый сервис, который сделает покупку автомобилей с пробегом безопаснее и проще. Автодилер «Рольф» запустил комплексную услугу под названием «Автогарант», предназначенную для проверки автомобилей по 169 параметрам. Новый сервис помогает покупателю убедиться в юридической чистоте автомобиля и его техническом состоянии перед заключением сделки.

Проверка включает в себя не только диагностику состояния кузова и мотора, но и юридическую проверку автомобиля — от выяснения возможных ограничений на регистрацию до анализа возможных долгов и залогов. Все это позволяет снизить риски при покупке подержанных машин. Полный пакет услуг стоит 6930 рублей, с учетом специальной скидки, и предоставляет покупателю подробный отчет о машине.

Сервис был запущен в тестовом режиме еще в декабре 2024 года и, спустя месяц, получил официальное подтверждение своей работы. В планах компании — к августу 2025 года провести 2,5 тысячи проверок автомобилей, а также добавить новые функции, такие как выездные проверки автомобилей и возможность нанять подборщика автомобилей на день.







