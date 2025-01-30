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Mirakl
Сирия потребовала от РФ выдать Башара Асада и признать ошибки его поддержки, но Москва отказалась
Переговоры продолжаются, однако Россия уже рассматривает альтернативные пути сохранения своего влияния в регионе.

Переговоры между Россией и новыми властями Сирии оказались непростыми. Дамаск поставил условия для сохранения российских военных баз, но два из них Москва считает категорически неприемлемыми.

Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. В ходе встречи обсуждался статус авиабазы Хмеймим и порта в Тартусе, которые остаются ключевыми объектами военного присутствия России в регионе. По итогам переговоров стороны договорились продолжать диалог, но без конкретных решений.

Как стало известно, сирийские власти требуют от России выдать Башара Асада и признать ошибки в его поддержке. Москва не готова пойти на такие уступки, поскольку именно российское вмешательство в 2015 году помогло сохранить Дамаск под контролем союзных сил. Кроме того, влияние России в Сирии связано не только с военными базами, но и с рядом инфраструктурных и энергетических проектов.

Несмотря на напряженность, Россия не спешит выводить войска. Генштаб перебросил силы на авиабазу Хмеймим, но признаков срочной эвакуации нет. Одновременно обсуждаются альтернативные варианты военного присутствия в регионе. В последние месяцы замечены российские военные перевозки в Ливию, где могут быть созданы новые базы.

#россия #политика #сирия #сми #в мире #нов
Источник: military.pravda.ru
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