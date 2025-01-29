Су-57 – универсальный истребитель пятого поколения, который сочетает в себе стелс-технологии, мощное вооружение и способность уничтожать цели любого типа.

Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный Объединённой авиастроительной корпорацией в составе «Ростеха», за годы эксплуатации зарекомендовал себя как универсальная боеготовая платформа. С момента первого полёта в 2010 году самолёт прошёл серьёзную эволюцию, став более эффективным, незаметным для радаров и вооружённым по последнему слову техники.

Су-57 оснащён новейшими системами бортового оборудования, имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, а его внутренние отсеки для вооружения и радиопоглощающее покрытие обеспечивают не только высокую боевую мощь, но и заметное снижение уязвимости. На сегодняшний день машина способна успешно поражать воздушные, наземные и морские цели, что делает её одной из самых универсальных в своём классе.

С начала серийных поставок в 2020 году Су-57 активно используется в боевых операциях, а его способности неуклонно совершенствуются. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, самолёт уже доказал уникальность российских технологий в военной авиации. Более того, планируется расширение его экспорта, что подтверждает высокий интерес зарубежных заказчиков.