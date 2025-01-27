Присутствие Давида Арахамии на инаугурации Трампа было воспринято как знак политической лояльности США к Украине.

На инаугурации Дональда Трампа, состоявшейся 22 января 2025 года, среди ограниченного числа иностранных гостей особое внимание привлекло присутствие Давида Арахамии, лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины. Хотя сам президент Украины Владимир Зеленский на церемонии не присутствовал, участие украинского депутата было воспринято как важный политический жест.

Внимание к этому событию привлекло британское издание The Independent, которое отметило, что решение пригласить именно Арахамию может быть воспринято как демонстрация особого внимания к Украине со стороны нового президента США. Исходя из контекста предыдущих заявлений Трампа о поддержке Украины, этот жест можно интерпретировать как попытку продемонстрировать уважение к Киеву и подчеркнуть важность американо-украинских отношений.

Сам Зеленский ранее заявлял, что хотел бы посетить инаугурацию Трампа, но по дипломатическим традициям на такие события не приглашаются зарубежные лидеры. Вместо этого, Украина была представлена одним из самых известных политиков в стране — Давидом Арахамией, который в прошлом не раз высказывался в поддержку тесного сотрудничества с США.

Стоит отметить, что участие Арахамии в таком значимом событии может иметь более глубокое значение в контексте отношений Украины и США, особенно на фоне обещаний Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине за 100 дней. Именно Трамп, по информации СМИ, нацелен лично контролировать процесс переговоров и, возможно, в дальнейшем играть ключевую роль в определении будущего Киева в глобальной политике.

Отметим, что по сообщениям The Wall Street Journal, в планах Трампа было значительное участие в процессах мирного урегулирования на Украине, несмотря на то, что ранее в его предвыборной кампании также звучали довольно жесткие требования к России и другим мировым игрокам. В контексте этих заявлений, приезд Арахамии на инаугурацию выглядит как символ того, что администрация Трампа будет продолжать активную внешнюю политику в отношении Украины.

Не менее важным моментом является реакция на участие Арахамии в инаугурации со стороны российских и европейских политиков, которые уже начали высказываться на тему возможных изменений в политике США в отношении Киева. Впрочем, официальной позиции Кремля по этому поводу на данный момент нет.