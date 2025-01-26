Словакию охватили массовые протесты против сближения с Россией

В десятках словацких городов прошли акции протеста, направленные против политики премьер-министра Роберта Фицо, которая, по мнению демонстрантов, угрожает прозападному курсу страны. Под лозунгом «Словакия — это Европа» протестующие вышли на улицы, требуя отставки Фицо и отказа от сотрудничества с Москвой.

Основной причиной недовольства стало недавнее заявление премьера, в котором он допустил возможность переориентации страны на более тесные отношения с Россией. Эти слова, а также встреча Фицо с Владимиром Путиным в конце 2024 года, вызвали волну возмущения среди населения. Люди опасаются, что подобные шаги могут ослабить приверженность Словакии к Евросоюзу и НАТО.

Самые массовые демонстрации состоялись в Братиславе, где на площадь Свободы вышли десятки тысяч человек. Акции также прошли в других городах страны, включая Кошице и Банска-Бистрицу. Протестующие заявили, что нынешний курс правительства угрожает будущему страны, и потребовали укрепления европейского пути, прозрачного управления и соблюдения международных обязательств.

В ответ на протесты Роберт Фицо обвинил своих политических оппонентов в попытках дестабилизировать страну, назвав это частью широкой кампании, якобы поддерживаемой внешними силами. Однако участники акций отвергли эти обвинения, подчеркнув, что их митинги были мирными, а главной целью выступлений стало сохранение европейских ценностей.

По словам организаторов, протесты — это только начало. Демонстранты планируют продолжать акции, добиваясь изменений в политическом курсе страны и оставляя за Словакией место в европейской семье.