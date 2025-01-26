Дональд Трамп заявил, что отказ приведет к экономическим санкциям.

Президент США Дональд Трамп устроил скандал на международной арене, требуя от премьера Дании Метте Фредериксен передать Соединенным Штатам Гренландию. Переговоры, по информации Financial Times, прошли на крайне агрессивной ноте: Трамп отверг все предложения о сотрудничестве и сосредоточился исключительно на передаче этой стратегически важной территории.

Такое заявление президента США о Гренландии, которое прежде казалось лишь политической игрой, приобрело черты реальных намерений. Трамп предупредил, что если Дания откажется от предложения, США не остановятся перед мерами экономического давления, включая точечные тарифы. Это вызвало настоящий шок в датских кругах, и чиновники откровенно испугались возможных последствий. Один из источников заявил, что разговор с Трампом напоминал холодный душ, который заставил пересмотреть отношение к его словам.

Со своей стороны премьер Дании ответила, что Гренландия не продается, а ее будущее должны решать сами жители острова. Однако вопрос о стратегическом значении Гренландии для США не исчезает. Эксперты утверждают, что Трампа интересуют не только богатые ресурсы, но и возможность использования Гренландии для создания дата-центров и развития новых технологий.

В свою очередь, Российская Федерация также не остается в стороне от обсуждения этого вопроса. Эксперты предполагают, что с учетом таких геополитических маневров США могут рассчитывать на расширение своего влияния в арктическом регионе, что, в свою очередь, может стать частью более широкой конкуренции за технологическое лидерство в мире.