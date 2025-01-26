Зеленский заявил, что сделал это для защиты независимости Украины и остановки сепаратизма.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в октябре 2022 года подписал указ о запрете переговоров с Россией под руководством Владимира Путина. В интервью он заявил, что это решение было принято для того, чтобы «остановить сепаратизм» внутри страны, который активно поддерживали различные теневые каналы и политические игроки.

По словам Зеленского, на начальных этапах спецоперации в Украине было много разговоров о возможных переговорах, и многие каналы, включая некоторых депутатов Украины, представителей ЕС и США, пытались вести эти переговоры без контроля украинской власти. Это угрожало национальной безопасности и независимости Украины, подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что многие из этих «теневых переговоров» привели к арестам, а затем к обмену пленными, но процесс оказался вне контроля властей. В ответ на это он принял решение резко прекратить любые попытки переговоров, что выразилось в подписании указа, который запрещает политическим деятелям Украины вести переговоры с Россией и сторонниками Путина на протяжении всей войны.

«Я быстро остановил сепаратизм в нашем государстве», — отметил Зеленский, утверждая, что это было «абсолютно справедливое» решение. Он также подчеркнул, что только он, как президент Украины, имеет право проводить переговоры, в том числе с российской стороной, и что никакие другие политические деятели не могут этого делать.

Однако в России этот шаг вызвал критику. Владимир Путин неоднократно заявлял, что для переговоров необходимы выборы в Украине, а любой договор о перемирии, заключенный с Зеленским без выборов, может быть признан недействительным, что может привести к возобновлению конфликта. В это время источники в Белом доме сообщали о продолжающихся переговорах между Россией и Украиной, хотя на фоне новых политических реалий давление на Россию для мирных переговоров продолжает расти.