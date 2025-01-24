Федеральный суд заблокировал указ Трампа, который пытался ограничить право на гражданство для детей, рожденных в США.

Федеральный суд США вынес решение, которое блокирует указ президента Дональда Трампа, направленный на ограничение права на гражданство для детей, рожденных на территории США. В своем решении суд отметил, что указ нарушает Конституцию США, которая гарантирует гражданство всем детям, рожденным на американской земле, независимо от гражданства их родителей.

Трамп, еще в период своей кампании и позже, неоднократно заявлял, что намерен ужесточить миграционные законы, в том числе ограничить право на гражданство для детей нелегальных иммигрантов, рожденных в США. Его указ был направлен на отмену так называемого "права по месту рождения" (jus soli), что вызвало широкую общественную дискуссию.

Однако суд признал, что подобное решение требует изменения федеральных законов, а не простого указа президента, и его блокировка означает, что право на гражданство для новорожденных в США продолжит действовать в полном объеме.



