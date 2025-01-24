Песков подчеркнул, что Россия продолжает быть открытой для диалога, но пока не получала предложений о переговорах.

Заявления Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России в случае отказа от соглашения по Украине не вызвали особой реакции в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные заявления президент США высказывал и ранее, в ходе своего первого срока. Песков отметил, что санкции были одним из главных инструментов давления Трампа в тот период, и его риторика не стала неожиданностью для российской стороны.

Пресс-секретарь добавил, что Россия продолжает оставаться открытой к диалогу, однако в ответ на ультиматум Трампа, который заявил, что готов ввести новые экономические меры, если Москва не заключит соглашение по Украине, Кремль не получил конкретных предложений о переговорах. В своем комментарии Песков подчеркнул, что российская сторона всегда придерживалась принципов равноправия и взаимного уважения, особенно в те годы, когда Трамп занимал пост президента.

Трамп, в свою очередь, повторил, что не стремится нанести вред России, однако назвал текущую ситуацию «нелепой войной», которая может быть завершена при наличии политической воли. Он подчеркнул, что затягивание конфликта приведет к еще более тяжелым последствиям для всех сторон. Несмотря на резкие заявления, экс-президент выразил уважение к российскому народу и напомнил о «хороших отношениях» с Владимиром Путиным.

Сейчас российские власти внимательно следят за развитием ситуации и готовы к любой реакции со стороны США, однако в Кремле пока не видят реальных шагов к дипломатическому разрешению конфликта.