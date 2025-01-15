В рамках операции "Балтийский часовой", направленной на защиту подводных кабелей связи в Балтийском море, два корабля НАТО — немецкий Datteln и гидрографическое судно Королевского военно-морского флота Нидерландов Luymes — вошли в Финский залив.

НАТО активизировало свои операции в Балтийском море, введя в Финский залив немецкий корабль Datteln и нидерландское гидрографическое судно Luymes. Эти меры, как сообщается, направлены на защиту подводных кабелей связи и обеспечение информационной безопасности в регионе в рамках миссии "Балтийский часовой". Данное действие альянса вызвало обеспокоенность в России, поскольку наращивание военного присутствия НАТО в непосредственной близости к её границам рассматривается как потенциальная угроза национальной безопасности.

Российские власти внимательно следят за развитием ситуации, подчеркивая, что такие шаги со стороны НАТО могут привести к нарушению уже сложившегося баланса в регионе и усилению напряженности. Официальные представители выразили опасения, что действия альянса, оправдываемые необходимостью обеспечения безопасности коммуникаций, могут быть использованы для разведывательной деятельности и укрепления военного давления на Россию.

В ответ на усиление активности НАТО в Балтике Россия увеличивает частоту патрулирования своих военно-морских и воздушных сил в регионе, чтобы обеспечить готовность к любым возможным сценариям. Также усиливаются меры по мониторингу военной активности в приграничных водах.

Эти события происходят на фоне недавних инцидентов с повреждением подводных кабелей, которые НАТО исследует в контексте защиты критически важных инфраструктур. Россия подчеркивает, что готова к конструктивному диалогу с НАТО по вопросам обеспечения безопасности в Балтийском море, однако ожидает равноправного участия в решении вопросов, касающихся региональной стабильности и безопасности.