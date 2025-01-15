Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить продажу никотинсодержащей продукции в павильонах.

15 января 2025 года Госсовет Удмуртии предложил Госдуме рассмотреть проект федерального закона, направленного на значительное ограничение торговли никотинсодержащей продукцией. Законопроект предлагает внести изменения в часть 1 статьи 19 федерального закона № 15-ФЗ, установив запрет на розничную продажу таких товаров в павильонах, что традиционно являются местами высокой проходимости и доступности для потребителей.

Этот шаг обусловлен наблюдаемым увеличением интереса к курению среди различных слоев населения, особенно среди молодежи. Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что павильоны, расположенные вблизи образовательных учреждений и других мест массового пребывания граждан, становятся точками легкого доступа к курительным изделиям. Таким образом, их закрытие поможет снизить привлекательность курения и уменьшить число новых курильщиков.

Предложение вызвало различные реакции среди общественности и бизнеса. В то время как здравоохранительные организации и родительские комитеты поддерживают инициативу, представители розничной торговли выражают обеспокоенность по поводу потери доходов и возможного роста нелегальной продажи никотинсодержащих изделий.