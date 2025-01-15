Йеменское движение хуситов провело ракетно-дроновую атаку на американский авианосец в Красном море, обостряя региональные напряженности на фоне продолжающихся геополитических конфликтов.

Хуситы, не побоявшись последствий, осуществили атаку на американский авианосец USS Harry S. Truman, который находился в водах Красного моря 15 января 2025 года. Военный представитель хуситов, Яхья Сариа, гордо объявил о масштабной ракетно-дроновой операции, которая затронула не только главный цель — авианосец, но и его сопровождающий флот.

Эта атака прервала планы ВМС США по проведению воздушных операций в регионе. Сообщается, что атакованный авианосец был вынужден отступить, чтобы избежать дальнейших повреждений.

Это очередное событие в долгой истории противостояния хуситов и США, которые поддерживают Израиль в его конфликте с Палестиной. Хуситы заявляют, что их действия — это защита и ответ на иностранное вторжение и намерение сдержать внешние угрозы своим суверенитету.