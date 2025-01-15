«Тор» за две минуты уничтожает дронов и авиабомбы, держа небо под контролем

Зенитный ракетный комплекс «Тор» — это не просто защита, а прямая угроза всем воздушным целям. В условиях реальных боевых действий, с которыми сталкиваются расчёты ЗРК, эффективность системы невероятно высока. Комплексу необходимо всего две минуты для того, чтобы обнаружить и нейтрализовать сразу до четырех воздушных целей.

По словам начальника расчёта с позывным «Лев», работа над уничтожением беспилотников, таких как «Фурия» и «Лелека», — это одна из главных задач в условиях специальной военной операции. Но «Тор» не ограничивается только дронами. Он может эффективно справляться и с крылатыми ракетами, и с авиабомбами, и даже с ракетами реактивных систем залпового огня. А учитывая скорость работы ЗРК, малейшее время для размышлений у ВСУ просто не остаётся.

Скорость реакции не зависит от ситуации на поле боя. ЗРК «Тор» способен вести бой даже в движении, что делает его ещё более эффективным в условиях динамичного противостояния. Кроме того, «Тор» может одновременно обрабатывать до 48 целей, при этом наводить ракеты на 8 целей одновременно.

С учётом таких характеристик, как дальность поражения до 12 км и скорость движения поражаемых целей до 700 м/с, ЗРК «Тор» превращает воздушное пространство в крепость.