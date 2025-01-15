Аэропорт Сочи запускает первую в России частную сотовую сеть на базе технологии private LTE, инвестировав 61,5 млн рублей

Аэропорт Сочи готовит прорыв в области телекоммуникаций: первым в России он запускает частную сотовую сеть на базе технологии private LTE (pLTE). Этот шаг радикально меняет подход к безопасности и надежности связи в аэропортах, которые до сих пор были зависимы от обычных сотовых операторов. Сумма инвестиций в проект составит 61,5 миллиона рублей, и эти деньги будут направлены на создание сети радиодоступа, оснащение центра управления и прокладку оптоволоконных или радиорелейных линий связи.

Сочи решительно отказывается от традиционных, общедоступных LTE-сетей, которые слишком уязвимы для сбоев и внешних факторов. В аэропорту уже понимают, что сотовая связь — это не просто удобство для пассажиров, но и ключевая инфраструктура для безопасности и эффективной работы объектов. Без надежной связи, работающей без сбоев и на 100% круглосуточно, нельзя обеспечить надлежащий контроль за всеми важными процессами — от управления движением воздушных судов до взаимодействия с сервисами и службами аэропорта.

Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник отметил, что такой шаг — это не просто модернизация. Это стратегическое решение, которое поднимет уровень безопасности и эффективности аэропорта Сочи. Сеть private LTE будет исключать любые риски, связанные с перегрузкой публичных сетей, и обеспечит полную автономность аэропорта в вопросах связи и передачи данных.

Сейчас в России нет аналогичных проектов, и «частная» сотовая сеть для аэропорта — это безусловно новаторский шаг. Остальные аэропорты пока что вынуждены полагаться на стандартные публичные сети, что далеко не всегда обеспечивает требуемую надежность, особенно в критических ситуациях. В Сочи же, по сути, создаётся уникальная сеть, где управление и защита данных полностью под контролем оператора аэропорта.

Этот проект — очевидный шаг в будущее, где крупные инфраструктурные объекты начинают строить собственные, защищенные и эффективные сети связи, полностью исключая зависимость от внешних сотовых операторов. И Сочи становится первым в ряду тех, кто движется в сторону высоких технологий и безопасности.