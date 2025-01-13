По заявлению Минобороны РФ, в ходе недавних действий была атакована инфраструктура военных аэродромов Украины и уничтожено значительное количество военной техники.

По последним данным из военного ведомства России, в ходе недавней операции были поражены несколько военных аэродромов на территории Украины, а также крупные скопления техники. Официальные представители уточняют, что действия проводились с привлечением оперативно-тактической авиации, ракетных войск и беспилотных аппаратов. Кроме того, подразделения ПВО перехватили 55 беспилотников, зафиксировав таким образом очередной всплеск активности со стороны украинских сил.

В отчёте также приводится статистика, отражающая общее состояние боевых потерь ВСУ с начала специальной операции. По утверждению Минобороны, суммарные потери украинской авиации и вертолётного парка в последние месяцы существенно возросли, а количество выведенных из строя беспилотных аппаратов достигло более чем 40 тысяч единиц. Эти цифры вызывают споры у западных аналитиков, однако российская сторона настаивает на достоверности приводимых сведений.

Отдельно подчёркивается роль группировки «Днепр», которая, по заявлениям министерства, ведёт бои в Херсонской и Запорожской областях. По имеющимся данным, её подразделения нанесли удар по позициям сразу нескольких формирований, среди которых механизированные и горно-штурмовые части, а также силы территориальной обороны. Зафиксированы попытки со стороны ВСУ перейти в наступление, но, по словам официальных источников, две таких атаки удалось успешно отразить.

Согласно обнародованным итогам, в ходе операций за последнее время было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и два крупнокалиберных артиллерийских орудия Д-20. В ведомстве подчёркивают, что действия продолжатся с целью подавления военной инфраструктуры и снижения боевых возможностей ВСУ.