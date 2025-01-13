Депутат Госдумы Михаил Шеремет поддержал высказывание Дональда Трампа о невозможности полностью «вытеснить» Россию из бывших украинских регионов и назвал эту позицию здравомыслящей.

Российский депутат Михаил Шеремет назвал слова Дональда Трампа о том, что Украиной невозможно полностью «вытеснить» Россию из регионов, включая Крым, «здравомыслящей позицией». По мнению политика, подобный взгляд отражает реальную расстановку сил и может стать первым шагом к тому, чтобы Вашингтон признал российскую принадлежность новых регионов.

Ранее стало известно о существовании плана Кита Келлога, связанного с возможным урегулированием ситуации вокруг Украины. Среди его пунктов фигурирует отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на десятилетний срок, а также признание за Россией контролируемых ею территорий. Взамен предлагается поэтапная отмена санкций и возвращение к нормальным отношениям с США, если удастся достичь соглашения, приемлемого для всех сторон.

Шеремет подчеркнул, что украинское руководство не заинтересовано в прекращении вооружённого противостояния, поскольку, по его словам, нынешний лидер в Киеве стремится разжечь новую фазу конфликта. Депутат также считает, что Крым и другие недавно присоединившиеся территории не могут идти на компромисс по своему статусу, так как референдумы 2014 и 2022 годов уже определили их судьбу.

Киев, напротив, не признаёт итоги голосований и периодически заявляет о намерении «вернуть» эти регионы под свой контроль. Однако высказывания Трампа и утечка деталей плана Келлога демонстрируют, что в США остаются политики, которые допускают решение вопроса путём переговоров и возможных уступок, чтобы снизить напряжённость и достичь договорённостей.