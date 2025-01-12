Ремонтные работы проводились в полевых условиях в специально оборудованных мастерских, где мастера смогли в кратчайшие сроки заменить изношенные компоненты и восстановить боевую готовность артиллерийской системы.

В ходе текущих военных операций, специалисты ремонтной роты одного из мотострелковых полков Вооружённых сил России добились значительного повышения точности артиллерийской пушки. Это стало возможным благодаря замене вкладышей ствола, что позволило устранить люфт и улучшить наведение оружия на цель.

Ремонтные работы проводились в полевых условиях в специально оборудованных мастерских, где мастера смогли в кратчайшие сроки заменить изношенные компоненты и восстановить боевую готовность артиллерийской системы. Ремонтная рота, работающая круглосуточно, обеспечивает высокую оперативность восстановления вооружений, что критически важно для поддержания обороноспособности войск.

Командир взвода с позывным «Малыш» подчеркнул: «Теперь наша пушка способна вести более точный огонь по целям. Это значительно увеличивает эффективность наших артиллерийских расчётов». Такие улучшения способствуют повышению эффективности выполнения боевых задач и дают артиллеристам дополнительные преимущества в точности огня.