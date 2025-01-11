На выставке CES 2025 компания Lenovo представила новый бизнес-монитор ThinkVision P32UD-40, который выделяется не только высококачественным изображением, но и множеством подключений. Этот 31,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 3840x2160 и поддержкой HDR10 подходит для работы, требующей точной цветопередачи, а также для мультимедийных задач и многозадачности.

Особенность модели — её внушительное количество портов: 12 шт., включая Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и порт Gigabit Ethernet. Такая конфигурация позволяет подключать множество устройств и периферийных устройств, а также использовать возможности каскадного подключения для повышения эффективности работы.

ThinkVision P32UD-40 также поддерживает функции Picture-in-Picture (PiP) и Picture-by-Picture (PbP), а встроенный KVM-переключатель упрощает управление несколькими устройствами с одного экрана. В комплекте предусмотрены и возможности для улучшения работы с несколькими мониторами.

Монитор отвечает современным требованиям устойчивости, будучи изготовленным из переработанных материалов. Он также сертифицирован по стандартам энергоэффективности и защиты зрения.