ФАС представила проект новых критериев интернет-рекламы, включая сбор 3% от доходов, что затронет миллионы предпринимателей

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) опубликовала проект нового постановления, который призван уточнить правила классификации интернет-рекламы. Основной упор в документе сделан на рекламу, которая размещается на маркетплейсах, в поисковых системах и на платформах-агрегаторах. Цель нововведений – улучшить понимание и прозрачность правил рекламы в интернете, что затронет интересы миллионов предпринимателей.

Проект постановления чётко определяет, что под интернет-рекламой понимается любое продвижение товаров или услуг с коммерческой целью. Также уточняется, что объявления, несущие личный или справочный характер, не будут входить в эту категорию. Особое внимание в документе уделено внутренней рекламе маркетплейсов, на которую будет наложен сбор в размере 3% от доходов, что предполагается может повлиять на общие расходы на рекламу.

Это нововведение коснётся более семи миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенно тех, кто активно использует цифровые платформы для продвижения своих продуктов и услуг. Важно отметить, что теле- и радиокомпании, а также государственные и информационные агентства будут освобождены от этих новых рекламных налогов. Реклама, не связанная напрямую с предпринимательской деятельностью, также останется вне зоны действия новых правил.

Принятие постановления предполагается после публичного обсуждения и сбора отзывов от бизнес-сообщества, которое уже выразило опасения относительно возможного удорожания рекламных услуг и снижения их доступности для малого и среднего бизнеса.