Космонавт Горбунов сделал снимки разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе с орбиты.

На фоне разрушительных пожаров в Калифорнии российский космонавт Александр Горбунов, находящийся на борту Международной космической станции, сделал снимки охваченного огнём округа Лос-Анджелес. Фотографии с орбиты показывают масштаб катастрофы: выгоревшие районы, густые клубы дыма и зарево над побережьем.

Стихия началась 7 января и мгновенно охватила густонаселённые районы из-за сильного ветра и засухи. Наиболее пострадал престижный район Пасифик-Палисейдс, где пожар уничтожил более тысячи домов. Ущерб не ограничивается потерей жилья — огонь уничтожил инфраструктуру и заставил эвакуироваться около 180 тысяч человек. Ещё 400 тысяч остались без электричества.

Особенно разрушительным оказался пожар, охвативший побережье от Малибу до Санта-Моники. Многие пострадавшие районы являются зонами с элитной недвижимостью, что лишь увеличивает экономические потери. По предварительным оценкам, ущерб от природной катастрофы может достигать 57 миллиардов долларов.