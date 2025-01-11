Российский военный модернизировал систему РЭБ, обезвредив беспилотники за сотни метров

Российский военнослужащий Дмитрий усовершенствовал антенну станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), значительно увеличив её радиус действия. Благодаря его доработкам беспилотники теперь уничтожаются на расстоянии около 300 метров от техники, что обеспечивает её безопасность от осколков.

Дмитрий, инженер по ремонту систем двигателя и проводки, самостоятельно изучил техническую документацию и определил слабые места штатной антенны РЭБ. Проблемой была ограниченная зона действия, из-за чего сбитый дрон мог создавать угрозу своей детонацией рядом с техникой.

«Я разработал новую антенну и связал её с более мощным генератором. Это позволило существенно увеличить радиус подавления. Во время выезда система сработала идеально — беспилотники упали за пределами опасной зоны, и наша машина осталась невредимой», — рассказал Дмитрий.

Созданный им металлический каркас защищает антенну от повреждений, что особенно важно в условиях боевых выездов. Модернизированная система РЭБ уже доказала свою эффективность в реальных условиях, став примером того, как личная инициатива и технические знания могут повлиять на боеспособность российской армии