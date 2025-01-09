Реактивная система залпового огня «Ураган» продолжает удивлять своими возможностями, позволяя российской армии эффективно действовать на дальних дистанциях. Разработанная на базе четырехосного колесного шасси, эта установка представляет собой мощный инструмент для разрушения тыловых позиций и ведения контрбатарейной борьбы.

Система оснащена 16 направляющими для реактивных снарядов калибра 220 мм, что позволяет поразить цели на расстоянии до 35 километров. Стандартный фугасный снаряд весит около 100 килограммов и способен эффективно уничтожать укрытия и технику. Дроны позволяют точно определять местоположение целей, что даёт возможность точно наносить удары на большой дистанции.