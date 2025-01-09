На CES 2025 Segway представила новый электровелосипед Xyber

Xyber оснащен мощным 6000-ваттным мотором, который позволяет разгоняться от 0 до 32 км/ч всего за 2,7 секунды. Этот байк не для города — он не имеет уличной лицензии и ориентирован на экстремальное использование.

Xyber имеет достаточно серьезную батарею — 2880 Втч, обеспечивающую дальность до 180 км на одной зарядке.Он также обладает многослойными шинами диаметром 50,8 см с защитой от проколов. При этом, несмотря на свою производительность, Segway обещает, что это устройство подойдет и для более спокойных поездок по менее сложному рельефу.

Однако Segway уже анонсировала второй вариант, который будет соответствовать стандартам Class-2 и появится в продаже летом 2025 года.

Стоимость Xyber составляет $2999,99, и на данный момент открыта предварительная продажа. Для тех, кто ищет более сбалансированную модель с меньшими показателями мощности и скорости, Segway также представила Xafari — более спокойный электрический байк с батареей на 936 Втч и возможностью разгона до 32 км/ч за 5,2 секунды.