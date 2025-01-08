Совместная военная операция Турции и Сирии против РПК может начаться в ответ на продолжающиеся активности группировки и новые международные требования, ставя под угрозу текущее положение вещей в регионе.

В свете углубляющихся напряженностей в регионе, Турция в лице своего министра иностранных дел Хакана Фидана обнародовала информацию о предстоящей военной кампании в сотрудничестве с Сирией. Цель операции — противостояние бойцам Рабочей партии Курдистана, известной как РПК.

По словам Фидана, если РПК продолжит свою активность и попытки влиять на политическую ситуацию в Сирии, а также если Запад внесет новые требования, крупномасштабная операция станет неизбежной. Впрочем, конкретные требования Запада, которые могут спровоцировать начало операции, пока не раскрыты.

Турция уже не первый раз подчеркивает свою заинтересованность в стабилизации ситуации в Сирии, что видно из ультиматума РПК — либо покинуть страну, либо прекратить военные действия.