Razer представила Blade 16 2025 года с процессорами AMD Ryzen AI и новыми видеокартами Nvidia RTX 50-серии. Он станет самым тонким игровым ноутбуком компании.

Razer на выставке CES 2025 заявила о себе, представив обновлённую версию своего культового Blade 16. Но на самом деле, тут не всё так однозначно. Новинка на 32% тоньше, чем предшественник, но настоящая ли это революция? Всё-таки улучшенная мобильность — это не всегда то, чего ждут от игрового ноутбука. И если внешний вид стал «потоньше», то поведение внутри, по словам Razer, не изменилось: тот же OLED-дисплей с разрешением QHD+ и 240 Гц, тот же набор портов. Так что, может быть, это просто маркетинговый ход?

Самое интересное — это процессор. Razer отказалась от Intel в пользу процессоров AMD Ryzen AI, заявляя, что Blade 16 теперь будет оснащаться моделями до Ryzen AI 9 HX 370. Не будем забывать, что AMD давно преследует Intel в вопросах производительности. И тут, возможно, перед нами еще один брендовый шаг, который скорее будет говорить о трендах на рынке, чем о реальном превосходстве. Разговоры о поддержке искусственного интеллекта — это, конечно, красиво, но насколько это будет полезно для реальных пользователей? Время покажет.

И главная интрига — графика. Новый Blade 16 будет оснащаться видеокартами Nvidia RTX 50-серии, в том числе RTX 5090, которая, по словам Razer, должна впечатлять. Но мы ведь привыкли к рекламе, где видеокарты каждого нового поколения обещают невероятные скачки в производительности. Вопрос, будут ли эти улучшения реальными или просто разницей в цифрах на бумаге?

Blade 16 2025 года выглядит как шаг в будущее, но действительно ли он даст такую производительность, как обещают? Ответ узнаем только через пару месяцев, когда новинка попадёт в реальные руки пользователей. А пока остается только гадать, что из этого окажется очередной маркетинговой обёрткой.