Центральный военный округ пополнился новыми боевыми машинами поддержки танков БМПТ "Терминатор"
Арсенал Центрального военного округа (ЦВО) пополнился новым "железом" – боевыми машинами поддержки танков БМПТ "Терминатор".
Помимо уничтожения танков и боевой пехоты, "Терминаторы" способны противостоять атакам из воздуха, что делает их настоящей угрозой для любых недругов.
Первая рота этих мощных машин была сформирована еще в декабре 2021 года, и с тех пор "Терминаторы" показали, что могут делать на поле боя. В этом году, получив партию новых машин, ЦВО не только укрепило свои позиции, но и подняло планку в огневой мощи своих подразделений.
С такими характеристиками, как 48-тонная боевая масса и двигатель на 1000 лошадиных сил, каждый "Терминатор" способен перемещаться по полю боя с удивительной легкостью и скоростью, достигая 60 км/ч на шоссе. Это позволяет ему не только быстро реагировать на изменения в боевой обстановке, но и эффективно поддерживать передовые ряды.
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