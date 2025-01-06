В 2025 году банки в России могут блокировать карты за обычные операции, такие как большие переводы или быстрая переотправка средств.

В 2025 году россиян ждет ряд новых ограничений, которые могут коснуться их привычного использования банковских карт. Причина кроется не в вас, а в системе, которая борется с мошенниками. Центробанк России в сотрудничестве с банками вводит строгие правила, по которым обычные операции могут стать поводом для блокировки карт.

Представьте, вы решаете сделать перевод на 100 тысяч рублей или отправить деньги сразу нескольким людям — и тут же получаете сообщение о блокировке. Или, например, вы перевели деньги на карту и через несколько минут решили их снова отправить — и столкнулись с блокировкой. Именно такие действия, которые для большинства кажутся нормой, теперь могут попасть под пристальное внимание финансовых учреждений.

Под подозрение могут попасть и более 30 переводов в день, а также операции, когда на счёте держится слишком маленький остаток. Банки теперь анализируют, насколько активно вы пользуетесь картой, и если они заподозрят вас в подозрительных операциях, могут принять меры.

Интересно, что теперь вам могут заблокировать не только банковскую карту, но и средства на мобильном счёте. Новый законопроект обязывает операторов связи приостанавливать услуги и замораживать деньги на счетах по запросу силовых структур или судов, что может затруднить жизнь многим пользователям. Мошенники давно используют этот метод для обхода банковских блокировок, выводя деньги с мобильных телефонов, и теперь этот процесс будет под жёстким контролем.



