В ЛНР завершился этап замены старых украинских спутниковых антенн на комплекты российского спутникового телевидения «Русский мир».

В Луганской Народной Республике началась масштабная замена украинских спутниковых антенн на комплекты российского телевидения «Русский мир». Это решение уже приняли более 10 тысяч жителей региона. Глава Министерства цифрового развития ЛНР Андрей Ершов сообщил, что в рамках акции старое оборудование обменяли на новое совершенно бесплатно.

Проект «Русский мир», запущенный в 2024 году, предназначен не только для обеспечения качественного приема российского телевидения, но и для устранения цифрового неравенства. Всё оборудование — от антенн до ресиверов — устанавливается бесплатно. В планах — заменить около 14 тысяч старых украинских комплектов.

С тех пор как проект стартовал, заявлено, что он обеспечит доступ к российским телеканалам в высоком качестве и будет действовать до 2026 года. Тем не менее, проект может стать важной частью информационной политики в регионе. Обещание бесплатного оборудования и его установки привлекает, но за этим, скорее всего, стоит и политический контекст. ЛНР, в свою очередь, становится частью информационного пространства России, и такие шаги не могут быть просто практическим решением.



