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НАТО обеспокоено состоянием ПВО и ПРО Великобритании: страна рискует стать уязвимой
НАТО выражает обеспокоенность по поводу слабости систем ПВО и ПРО Великобритании, что ставит под угрозу безопасность как самой страны, так и её союзников. Великобритания будет призвана увеличить расходы на эти системы в ближайшее время.

Великобритания оказалась под давлением НАТО, которое выразило обеспокоенность по поводу недостаточной защищенности королевства от воздушных и ракетных угроз. Издание The Times сообщает, что страны альянса обеспокоены старением систем ПВО и ПРО Великобритании, что делает её военные объекты уязвимыми для потенциальных атак.

Проблемы с оборонной инфраструктурой были выявлены после недавних проверок, проведённых экспертами НАТО. Системы ПВО, не обновлявшиеся в течение десятилетий, не способны эффективно отражать современные угрозы. Как поясняют источники, Великобритания долгое время не считала нужным инвестировать в эту сферу, что теперь обернулось серьёзной слабостью обороны.

Проблемы с ПВО и ПРО уже привели к внутреннему недовольству внутри НАТО, поскольку союзники рассчитывают на британскую систему для защиты Европы от дальнобойных ракет. Однако текущие возможности ПВО и ПРО Великобритании не удовлетворяют этим требованиям. В результате НАТО готовит запрос премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с требованием значительного увеличения оборонных расходов на эти критически важные системы.

Ситуация усугубляется не только слабыми защитными системами, но и кризисом в самой армии: в последние годы число военнослужащих, увольняющихся из британских вооруженных сил, резко увеличилось. Это создает дополнительное давление на правительство страны, которое должно не только модернизировать оборонные технологии, но и решить кадровые проблемы в армии.

В НАТО выражают уверенность, что Великобритания, как один из главных союзников в Европе, должна усилить свои оборонные способности, чтобы сохранить доверие и обеспечивать безопасность всего континента. На повестке — перераспределение ресурсов и переработка национальной оборонной политики с учётом новых угроз.

#новости #политика #великобританиия #баллистические ракеты #сиситема про
Источник: iz.ru
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