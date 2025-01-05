Населённый пункт Надия в ЛНР почти полностью разрушен ударами ВСУ. Российские силы продолжают боевые действия в окрестных районах, включая Новоегоровку, где ситуация остается напряжённой.

Населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР) оказался практически разрушен в результате ударов со стороны вооруженных сил Украины, заявил Андрей Марочко, военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке. По его словам, инфраструктура Надии была уничтожена, и местность уже трудно назвать населённым пунктом. Большинство зданий были разрушены, а от прежнего облика поселка остались лишь руины.

Марочко отметил, что освобождение Надии российскими войсками стало ожидаемым событием, но обстановка в районе продолжает оставаться напряженной. На данный момент российские подразделения ведут интенсивные бои в близлежащих районах, включая Новоегоровку, которая частично находится под контролем обеих сторон. Бои за этот населённый пункт продолжаются, и неясно, когда противник полностью покинет территорию.

Официальное сообщение об освобождении Надии было сделано Министерством обороны России 4 января. В ведомстве сообщили, что российские силы, действуя в рамках операции группировки «Запад», успешно взяли под контроль территорию населённого пункта.

Ранее, в конце декабря 2024 года, российские войска заняли Новооленовку в ДНР, где также велись бои с украинскими силами. Освобождение этой территории стало частью более широкой операции по продвижению российских войск в Донбассе.

Несмотря на успехи российской армии в освобождении территорий, ситуация в зоне конфликта остается сложной. Марочко заявил, что бои продолжаются, и в ряде районов ЛНР и ДНР сопротивление украинских сил ещё не сломлено.