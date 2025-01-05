Планируется значительный акцент на развитие гиперзвуковых ракетных и артиллерийских систем, включая усилия по противодействию гиперзвуковым ракетам.

2025 год станет ключевым для России в сфере гиперзвуковых технологий, о чём заявил военный эксперт Андрей Кошкин. В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул, что на будущий год планируется значительный акцент на развитие гиперзвуковых ракетных и артиллерийских систем. Одним из приоритетных направлений будет повышение точности и дальности таких систем, а также увеличение мощностей для высокоточных ударов.

Особое внимание будет уделяться гиперзвуковой системе «Орешник», которая, по мнению эксперта, представляет собой одно из самых перспективных решений в данной области. Помимо этого, будет развиваться комплекс сил, направленных на противодействие гиперзвуковым угрозам. Кошкин отметил, что в условиях стремительного развития гиперзвуковых технологий необходимо обеспечить соответствующие меры защиты от таких атак.

Скорости, которые превышают скорость звука в несколько раз (4,5 Маха и выше), уже не кажутся чем-то фантастическим. Это новый этап в эволюции вооружений, который требует не только технологических новшеств, но и создания эффективных систем защиты.