В Севастополе создали беспилотные катамараны для очистки водоёмов от мусора. Уже запущены два устройства в Балаклавской бухте, и в дальнейшем планируется их использование в других регионах

В Севастополе, где каждый день приносит новые технологические прорывы, появилась система, которая может кардинально изменить подход к очистке водоемов. Беспилотники, способные собирать мусор с поверхности воды, уже работают в Балаклавской бухте, и это только начало. В ближайшем будущем такие устройства могут стать основой для работы над экологией побережья по всей России.

Разработанный в Севастополе катамаран «Морской скорпион» прошел испытания в феврале 2024 года. Несмотря на свои скромные размеры — всего 60 килограммов, этот беспилотник способен собирать до 2 кубометров мусора за четыре часа работы. Причем он не ограничивается лишь пластиковыми бутылками и пакетами, и справляется с более крупными объектами, такими как древесина и бумага.

Задача таких катамаранов — не просто очистить акватории, но и сделать это быстро, эффективно и при этом экономно. Два таких устройства уже работают в Балаклавской яхтенной марине, и результаты налицо: заказчики довольны. Вся технология проста, но гениальна — и в России это получилось значительно дешевле, чем у иностранных производителей. Вместо затратных и сложных конструкций отечественная модель «Морского скорпиона» использует упрощённую технологию, которая идеально подходит для массового производства.

И, если сейчас беспилотники очищают только воды Крыма, в ближайшие годы они могут заполонить другие регионы страны. Система, не требующая сложного обслуживания, с модернизированными функциями — видеосвязью для точной навигации и улучшенной системой захвата мусора — может стать дешевой и незаменимой частью защиты побережья от загрязнения.