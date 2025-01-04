Шесть кораблей Балтийского флота получили статус «ударных» после успешных проверок, включающих боевую и тактическую подготовку.

Шесть кораблей Балтийского флота, в том числе корветы, малые ракетные и минно-тральные суда, получили статус «ударных». Это не просто награда — это сигнал, что российский флот готов дать отпор любым угрозам. И речь не о каких-то ритуальных почестях, а о реальных результатах боевой подготовки.

По итогам проверки, проведенной Минобороны, эти корабли продемонстрировали способность не только выполнять свою прямую задачу, но и действовать в условиях, где от ошибок зависит результат всей операции. Команды кораблей прошли жёсткие испытания, включая обучение по тактике, защите от оружия массового поражения и выполнению сложнейших задач на морских полигонах.

Да, тут не обошлось без своего рода «доски почета». Ударный статус — это не просто престиж, это ответственность. И пример для других. Среди победителей — корвет «Бойкий», который, кстати, стал символом того, как не просто справляться с боевой подготовкой, а быть готовым к самым жестким условиям.

Присвоение статуса «ударных» означает, что эти корабли будут в авангарде флотских операций. И, возможно, в следующий раз, когда будет происходить важная операция в Балтийском регионе, эти суда окажутся в центре событий.