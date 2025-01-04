В России в 2025 году будет создан реестр злостных неплательщиков алиментов, который может включать 133 тысячи человек.

В России с мая 2025 года появится реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет доступен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Список может включать около 133 тысяч человек, которые систематически не исполняют свои обязательства по выплате алиментов и скрывают своё местонахождение. Это решение направлено на борьбу с такими должниками и на повышение ответственности за невыплату.

Закон, регулирующий создание реестра, вступит в силу 24 мая 2025 года. Включение в реестр может привести к серьезным последствиям для должников. Помимо возможных финансовых санкций, планируются дополнительные меры, такие как ограничения на посещение спортивных мероприятий и блокировка персональных карт болельщиков. В будущем могут появиться и более строгие санкции, схожие с мерами, действующими в Китае, когда должникам могут ограничить возможность летать в бизнес-классе.

Глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что реестр станет своего рода "доской позора" для алиментщиков, заставляя их осознать всю тяжесть своих долгов. С момента вступления закона в силу должники будут иметь шанс погасить задолженность до попадания в черный список.