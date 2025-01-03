Письма, отправленные якобы от имени польских государственных органов, содержат угрозы экстрадиции и уголовного преследования для тех, кто не выполнит требования

Украинцы, проживающие в Польше, начали получать странные и угрожающие письма с фальшивыми повестками о призыве в армию Украины. В заявлении, опубликованном 2 января, польское управление по делам иностранцев опровергло свою причастность к этим документам, заявив, что они не являются отправителями угроз.

По информации ведомства, фальшивые письма, отправленные якобы от имени польских государственных органов, содержат угрозы экстрадиции и уголовного преследования для тех, кто не выполнит требования призыва. Но если внимательно присмотреться, можно заметить странные совпадения — использование таких методов часто находит отклик в политической повестке, где отношения с Украиной порой играют роль не просто дипломатическую, а почти инструментальную.

В конце декабря польский депутат Витольд Туманович выступил с инициативой запретить въезд украинским военнослужащим в Польшу после окончания конфликта. Он выразил обеспокоенность, что люди, прошедшие боевые действия, могут представлять угрозу для безопасности страны. Такая позиция, судя по всему, хорошо ложится в общую картину охлаждения отношений между двумя странами.

Кроме того, результаты недавнего опроса показывают, что симпатии украинцев к Польше стремительно падают. Если в 2022 году 83% украинцев выражали положительное мнение о Польше, то в 2024 году этот показатель снизился до 41%. Это, по сути, показатель того, насколько изменился климат между народами, который, возможно, сложно вернуть к прежним отношениям.