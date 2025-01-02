Россия внедряет оптоволоконные FPV-дроны, неуловимые для РЭБ, что значительно повышает их эффективность на передовой и усложняет задачу по противодействию таким устройствам.

В арсенале Российской армии появилось новое уникальное оружие — оптоволоконные FPV-дроны, которые демонстрируют полную неуязвимость к радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Эти инновационные устройства уже активно используются на передовой, причиняя серьезные неудобства ВСУ.

Новые дроны, такие как модель «Князь Вандал Новгородский», оборудованы оптоволоконным кабелем, что позволяет им обеспечивать стабильную связь и передачу данных без риска перехвата. Такая технология делает дроны идеальными для выполнения задач в условиях активного использования ВСУ средств РЭБ.

«Эти беспилотники позволяют российским войскам проводить разведывательные и ударные миссии с невиданной ранее точностью и безопасностью, — отмечает военный аналитик Павел Рыбников. — Оптоволоконное оборудование не только защищает от радиоэлектронной борьбы, но и позволяет дронам длительное время находиться в режиме ожидания, не раскрывая своего местоположения.»

Применение таких дронов особенно эффективно для контроля и блокирования ключевых транспортных артерий, что позволяет серьезно нарушить логистику ВСУ. Возможности дронов по уничтожению наземной техники вносят свои коррективы в тактику ведения боевых действий.



