Российские военные успешно испытали новую систему БПЛА «Матка», которая совмещает функции ударного дрона и ретранслятора, позволяя осуществлять дальние и точные удары в сложных географических условиях.

На военном полигоне в России успешно прошли испытания новейшей системы беспилотных летательных аппаратов — «Матка», способной одновременно выполнять роль ударного дрона и ретранслятора сигнала.

На предоставленных кадрах видно, как основной БПЛА выступает в роли «материнского корабля» для двух FPV-дронов, каждый из которых может быть запущен и управляться независимо на дистанции до 25 км. Такая технология позволяет операторам осуществлять детальную разведку и точные удары, не теряя связи с ударными дронами, даже если они находятся за естественными преградами.

«Матка» не просто переносит дроны на нужное расстояние, но и выполняет функции ретранслятора, обеспечивая непрерывную передачу данных между ударными беспилотниками и командным пунктом. Это решает проблему потери сигнала в условиях, когда прямая видимость между пунктом управления и дроном невозможна из-за ландшафтных особенностей.



