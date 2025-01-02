Россия и Турция разрабатывают схему использования криптовалют для обхода санкций и ускорения торговых операций, стремясь к снижению зависимости от традиционных финансовых систем.

В поисках способов минимизации влияния западных санкций, Россия и Турция разрабатывают планы по внедрению криптовалют в международную торговлю. Это нововведение позволит странам совершать финансовые операции быстрее и с меньшими потерями из-за валютных колебаний, сообщил известный турецкий политолог Энгин Озер.

По его словам, переводы в криптовалюте могут стать альтернативой традиционной банковской системе SWIFT, которая подвержена давлению американских санкций. Криптовалютные транзакции обещают значительное снижение комиссий и ускорение процесса расчетов между странами.

"Переход на криптовалюту даст толчок объемам торговли между нашими странами и позволит обойти ряд ограничений, наложенных Западом", - отметил Озер. На последнем саммите БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил, что правительство активно работает над усовершенствованием механизмов для безопасных и надежных криптотранзакций.

Это нововведение может радикально изменить экономические связи между Россией и Турцией, открыв новую страницу в истории международных финансовых отношений.



