Российские десантники захватили американский БТР M113 в хорошем состоянии и отправили его на ремонт.

Российские десантники вновь продемонстрировали свою готовность к действию, захватив американский бронетранспортёр БТР M113 прямо с поля боя. Машина была эвакуирована в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, где её отправили на ремонт. Оказавшись в удивительно хорошем состоянии, БТР требует лишь небольших восстановительных работ, прежде чем вновь будет готов к использованию.

Машина попала в руки российских войск после столкновения с ВСУ. Несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронов, которые наносили повреждения вокруг, десантники смогли оперативно провести эвакуацию на два этапа. Сначала для обеспечения безопасности была проведена инженерная разведка, а затем, под обстрелом, бронемашина была на буксире выведена с линии фронта.

«Состояние техники можно оценить на четвёрку», — заявил один из военнослужащих. — Передача повреждена, но это не проблема. После её замены техника будет работать как новая. Это отличное дополнение к нашей технике».

БТР M113 — это знаменитая бронемашина, которая долгое время служила в армии США. Теперь, благодаря трофею, российская армия получит в своё распоряжение ещё одну единицу вооружения, которая будет отремонтирована и приведена в боевую готовность. Этот случай ещё раз подтверждает, что российская армия, несмотря на все внешние угрозы, способна эффективно использовать любую возможность, даже когда речь идёт о технике ВСУ.



