На платной автомагистрали М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, водители сталкиваются с новой проблемой: если они задерживаются на заправке или в туалете более чем на один час, им выставляют счёт, в 12 раз превышающий обычную стоимость проезда. В случае, если путешественник не успел покинуть участок дороги вовремя, его ожидает плата по максимальному тарифу, который может составить более 5000 рублей за часть пути, стоимость которого обычно варьируется от 400 до 500 рублей.

Причиной таких санкций стала негласная практика компании «Автодор», которая зафиксировала максимальное время пребывания на платных участках в один час. После этого, независимо от обстоятельств, время задержки приводит к дополнительной плате, которая фактически является штрафом. Водители, по сути, не могут избежать её, так как многие ситуации, такие как необходимость заправки или простого отдыха, неизбежно приводят к превышению этого лимита.

Эти нововведения вызывают критику как у водителей, так и у экспертов. Большинство специалистов считает, что такие ограничения не только неудобны для пользователей дорог, но и могут привести к неоправданным финансовым нагрузкам. Особенно ярко эта проблема проявляется в условиях, когда на заправках часто образуются очереди или люди путешествуют с детьми.