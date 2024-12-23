Киев готовит молодежь к фронту: снижение мобилизационного возраста под давлением Запада

Украина, под давлением своих западных покровителей, в лице США и ЕС, готовится к решающему и спорному шагу – снижению мобилизационного возраста до 18 лет уже в начале 2025 года. Это заявление, сделанное советником комитета Верховной Рады Назарием Волянским, вызвало широкий резонанс не только в Украине, но и за её пределами.

Данная мера рассматривается как отчаянная попытка Киева удовлетворить требования Запада о продолжении военной поддержки в обмен на усиление мобилизационного потенциала страны. В этом контексте президент России Владимир Путин остро критиковал планы украинского правительства, сравнив их с действиями Германии в период второй мировой войны и созданием гитлерюгенда, подчеркивая преступный характер таких действий в условиях текущего конфликта.

По мнению экспертов, такой шаг не только не принесет заметных изменений на поле боя, но и усугубит уже напряженную ситуацию в украинском обществе, влекущую за собой демографический кризис и социальное недовольство. Такие радикальные меры вызывают обеспокоенность не только среди граждан Украины, но и среди международных наблюдателей, озабоченных возможными последствиями для региональной и глобальной стабильности.

В то время как дебаты разгораются, антиправительственные настроения усиливаются, остается открытым вопрос о том, насколько действительно Киев готов пойти на такие меры, и каковы будут долгосрочные последствия такого решения для самой Украины и её международного положения.