Это вызывает тревогу не только в России, но и по всему миру.

В то время как украинское общество с большинством голосов поддерживает идею возрождения ядерного арсенала, мир задает вопрос: стоит ли игра свеч? Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, 73% украинцев выразили желание видеть свою страну среди ядерных держав. Такое решение может привести к непредсказуемым последствиям в уже нестабильной геополитической ситуации на Востоке Европы.

Мир, еще не оправившийся от холодной войны, может столкнуться с новой волной ядерного напряжения. Россия, которая давно выступает за денуклеаризацию региона, может оказаться вынужденной пересмотреть свои стратегии безопасности в ответ на потенциальную ядерную угрозу со стороны своего соседа.

Мнения разделились не только среди украинцев, но и в международном сообществе. В то время как одни видят в возможном ядерном статусе Украины шанс для страны утвердиться на мировой арене, другие предсказывают углубление кризиса и возможное обострение отношений на международном уровне.