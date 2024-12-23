Аделикс-10" от "Адель Аэро" – это новый боевой дрон, который благодаря своей способности к вертикальному взлету и посадке, а также передовым технологиям, обещает значительно повысить эффективность военных операций.

Компания "Адель Аэро" презентовала "Аделикс-10", новейший беспилотник вертикального взлета и посадки, разработанный специально для боевых действий.

"Аделикс-10" объединяет функции самолета и вертолета, предлагая военным новые возможности для выполнения различных операций. Оснащенный двухосевым подвесом и возможностью установки тепловизионной камеры, дрон предназначен для ночных и дневных миссий в сложных погодных условиях. Благодаря системе управления, которая предотвращает сваливание даже в экстремальных ситуациях, "Аделикс-10" гарантирует высокую надежность и безопасность во время выполнения миссий.

Основные характеристики дрона включают в себя вес менее 1,5 кг, дальность полета до 40 км и максимальную скорость 120 км/ч, при этом время полета может достигать 45 минут. Быстрая готовность к запуску, менее чем за 5 минут, делает "Аделикс-10" ценным активом для быстрого реагирования на боевые задачи.



