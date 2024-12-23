Российский боевой робот "Курьер" успешно преодолел минные поля и провел разведку на передовой, демонстрируя высокие боевые и технические возможности в экстремальных условиях.

На передовой российский радиоуправляемый робот "Курьер" продемонстрировал свои возможности, уверенно преодолев минные поля и другие препятствия. Вооруженный 30-мм автоматическим гранатометом, робот не только успешно провел разведку, но и эффективно атаковал фортификационные сооружения ВСУ.

"Курьер" оснащен способностями не только к боевым действиям. Он может также вывозить раненых с поля боя, раскладывать мины и использовать различные виды вооружения. Это делает его не просто механизмом для ведения огня, но и многофункциональным помощником на поле боя, способным снизить риски для жизни солдат.

Комплекс "Курьер" продемонстрировал свои возможности, обработав противотанковые рвы и проволочные заграждения, а затем успешно вернувшись в исходную точку.