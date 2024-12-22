На Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое был представлен танк Т-90СК, созданный на «Уралвагонзаводе» для ВС Вьетнама.

На Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое дебютировал основной боевой танк Т-90СК, разработанный в России специально для нужд Вооруженных сил Вьетнама. Этот танк, собранный на «Уралвагонзаводе», стал ключевым экспонатом мероприятия, привлекая внимание специалистов и военных из разных стран.

Т-90СК оснащен двигателем В-92С2 мощностью 1000 лошадиных сил, что обеспечивает максимальную скорость в 60 км/ч и запас хода до 550 км. Уникальные технические возможности позволяют машине преодолевать сложные преграды, такие как траншеи глубиной до 2,8 метров и вертикальные барьеры высотой до 0,85 метров, что делает её универсальным решением для боевых операций.

Главное оружие танка — 125-мм гладкоствольная пушка с автоматом заряжания, которая обеспечивает скорострельность до 8 выстрелов в минуту. Также танк оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ и крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом для борьбы с воздушными и наземными целями.

Особое внимание заслуживает защита Т-90СК. Многослойная броня в сочетании с динамической защитой «Контакт-5» обеспечивает устойчивость к современным боеприпасам, включая кинетические снаряды и противотанковые ракеты. Эти характеристики делают танк незаменимым в условиях интенсивного боя.

Участие танка Т-90СК на международной выставке демонстрирует высокий уровень российской инженерной мысли и укрепляет сотрудничество между Россией и Вьетнамом в сфере обороны. Танк символизирует не только прочность военной техники, но и доверие партнеров к российскому вооружению.