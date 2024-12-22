Су-30СМ2 и Су-35С имеют идентичное оснащение двигателями и радарами, однако при одинаковой мощи есть ключевой нюанс

Российские Воздушно-космические силы продолжают получать от Иркутского авиационного завода современные многофункциональные истребители Су-30СМ2. Эти самолеты поколения «4++» практически не уступают одноместным Су-35С в выполнении задач по дальнему перехвату и завоеванию господства в воздухе, однако имеют свои особенности.

Оба истребителя оснащены передовыми двигателями АЛ-41Ф1-С, обеспечивающими суммарную тягу на форсаже до 29 000 кгс. Это даёт самолётам почти идентичную тяговооружённость и высокую манёвренность, позволяя выполнять сложные воздушные манёвры. Также Су-30СМ2 и Су-35С имеют одинаковый радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис-Э». Максимальная мощность его СВЧ-магнетрона достигает 20 кВт, что позволяет обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью 1 м² на расстоянии до 300 км, а 0,07 м² — на расстоянии около 130 км.

Однако главное различие заключается в конструкции фюзеляжа и предназначении самолётов. Су-30СМ2 — это двухместный истребитель, оборудованный кабиной для второго пилота. Такое решение делает его более универсальным в боевых условиях, предоставляя возможность эффективного выполнения задач, требующих координации экипажа. Тем не менее, больший миделевый диаметр фюзеляжа ограничивает максимальную скорость Су-30СМ2 до 2200 км/ч, в то время как Су-35С способен развивать скорость до 2500 км/ч.

Выбор между Су-30СМ2 и Су-35С зависит от конкретных боевых задач. Первый идеально подходит для комплексных миссий, где важна работа экипажа, а второй лучше справляется с задачами, требующими высокой скорости и одиночного пилотирования.