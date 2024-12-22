МРК «Туча» проекта 22800 построен для обеспечения максимальной защиты от воздушных и беспилотных угроз

Каспийская флотилия ВМФ России получила в свой состав новейший малый ракетный корабль (МРК) «Туча» проекта 22800 «Каракурт». Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, корабль оснащен передовыми системами защиты, что делает его мощным инструментом для обеспечения обороны.

На борту «Тучи» установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М», выполненный в виде артиллерийского модуля с шестиствольными пушками ГШ-6-30К. Основной элемент комплекса — радар 1РС-3Е с фазированной антенной решеткой отражательного типа, способный обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью всего 0,05 м² на расстоянии до 23 километров. Это значительно увеличивает возможности корабля в борьбе с высокоманевренными и малозаметными угрозами.

Дополнительно «Туча» оснащена многофункциональным радиолокационным комплексом «Заслон». В состав комплекса входят четыре активные фазированные антенны, встроенные в надстройку корабля. Они обеспечивают полный 360-градусный обзор и позволяют одновременно отслеживать до 50 целей, что дает значительное преимущество в сложных условиях морских сражений.

МРК «Туча» создан для максимальной защиты от воздушных и беспилотных угроз. Его передовые комплексы «Панцирь-М» и «Заслон» делают корабль уникальным инструментом для обеспечения безопасности на воде