Россия начинает укреплять позиции в Арктике, несмотря на санкции Запада. Отказ Украины от продления газового контракта и политическое давление Запада не останавливают планы России по наращиванию экспорта энергоносителей.

Президент Владимир Путин заявил о стратегических планах России по расширению своей доли на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ) и придерживался позиции в Арктике, несмотря на беспрецедентные санкции Запада. По словам главы государства, против России применяются более 40 тысяч ограничительных мер, однако они не могут сломать планы страны.

Россия активно развивает арктические проекты, ведущую роль в которых занимает компания «НОВАТЭК». Проекты в Арктике реализуются передовыми технологиями, которые делают российский СПГ конкурентоспособным на мировом рынке. Дальнейшая разработка места рождения газа и строительства новых терминалов СПГ в Арктике являются частью большей стратегии России, направленной на увеличение экспортных возможностей.

Президент также прокомментировал ситуацию с трубопроводным газом в Европе. По его словам, отказ Украины от продления транзитного контракта стал проблемой для доставки российского газа, но Россия была готова к этому.

«Украина отказалась от доходов, благодаря которым можно было бы получать до 800 миллионов долларов в год. Это их решение, и оно создает больше проблем для европейских потребителей, чем для нас», — заявил Путин.

Несмотря на давление, Россия намерена укреплять свои позиции в Арктике посредством развития СПГ-проектов и запуска новых логистических маршрутов. Президент выразил уверенность, что санкции не способны уничтожить потенциал российских компаний, поскольку глобальная экономика продолжает нуждаться в энергоносителях.